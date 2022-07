Im Sommer 2019 war es, als die 90er-Helden Scooter mit ihrem skihüttentauglichen Happy-Hardcore-Stampf den Schwörsonntag beschallten, niemand sprach von Corona, alles war noch „Hyper Hyper“, und Frontmann H.P. Baxxter, das menschgewordene Megafon, konnte „How Much Is The Fish?“ von der Bü...