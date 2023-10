Anarchy in the U.K“. Das wünscht sich John Lydon vermutlich noch heute. Wenn er allerdings an die legendäre Punkband Sex Pistols denkt, deren Sänger er von 1976 bis zu ihrer Auflösung 1978 unter seinem Künstlernamen Johnny Rotten war, wird er gallig. „Bye, bye, Sex Pistols“ nuschelte er b...