Das könnte ewig so weitergehen in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena, immer nur „Oh-oh-oh-oh“, Peter Maffay und seine Band könnten direkt nach „Freiheit, die ich meine“ ihr Zeug zusammenpacken, sich in den Tourbus zurückziehen und einfach die Fans machen lassen. Die haben nach mehr als zweiei...