Die diesjährigen Open-Air-Konzerte in Wiblingen sind gerade erst vorbei, da steht bereits einer der Höhepunkte für den Open Air-Sommer 2024 fest: Unter dem Motto „Persönlich – Unter freiem Himmel“ präsentieren Frontmann Hartmut Engler und seine Mitstreiter von Pur ihr aktuelles Top-Ten-Album „Persönlich“ live, so auch am Mittwoch, 14. August 2024, um 19.30 Uhr in Ulm-Wiblingen im Klosterhof. Das teilt die Agentur Provinztour mitgeteilt.

Pur beim Open Air im Klosterhof Wiblingen - Konzert am 14.08.2024

Nach ihrer ausverkauften und umjubelten Hallentour in diesem Frühjahr blicken Pur bereits jetzt wieder nach vorne: Im kommenden Jahr kehrt Deutschlands Erfolgsband auf die Konzertbühnen zurück, um ihre Fans mit großen Open-Air-Shows zu begeistern. Auf dem Programm steht ein musikalischer Sommer der Emotionen, bei dem selbstverständlich auch die großen Hits und Hymnen aus mehr als 40 Jahren Band-Geschichte nicht fehlen dürfen. Dazu gehören Klassiker der deutschen Popgeschichte – von „Lena“ und „Funkelperlenaugen“ über „Hör gut zu“ und „Wenn Du da bist“ bis hin zu „Abenteuerland“.

Hier gibt es Tickets für Pur-Konzert in Ulm – ab 13.07.2023