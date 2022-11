Der nächste Name: Auf seiner „Alles o.k.“-Tour tritt Schlager-Altmeister Roland Kaiser am 10. August 2023 im Wiley-Sportpark in Neu-Ulm auf. Jetzt haben Allgäu Concerts und Donau 3 FM den nächsten Act des Open-Airs bekanntgegeben: Lea kommt am 13. August 2023 aufs Wiley-Gelände. Der Vorverkauf hat begonnen.

Mit Hits wie „Leiser“, „Immer wenn wir uns sehn“ und „110“ gehört Lea zu den erfolgreichsten Künstlerinnen Deutschlands. Ihre Lieder erzählen wie Tagebucheinträge aus ihrem Leben: persönlich, verletzlich, stark und immer authentisch. „Durch meine Songs habe ich das Gefühl, kleine Momente aus meinem Leben einzufangen und in den Texten festzuhalten“, sagt sie. Mit 16 schrieb sie ihren ersten Hit und landete mit dem Song „Wohin willst du?“ einen YouTube-Erfolg. Der Song wurde mehr als 2,8 Millionen Mal angeklickt und erreichte 2017 als Remix mit dem DJ-Duo Gestört aber GeiL Platz 11 der deutschen Charts.

2019 spielte Lea die komplett ausverkaufte „Zwischen meinen Zeilen“-Tour – eine „Wahnsinnserfahrung“ für die 27-Jährige. Auch in der TV-Show „Sing meinen Song“ war sie zu sehen.