Beim Gedanken an den Löwenmenschen habe sie lachen müssen, sagt Claudia Roth. In Berlin, wo die Kulturstaatsministerin ihr Büro hat, lief am Donnerstag schließlich eine Löwin frei herum, angeblich zumindest. In Ulm war die Grünen-Politikerin in Sicherheit. Am Nachmittag stattete Roth dem derze...