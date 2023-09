Die Kulturnacht Ulm/Neu-Ulm gilt als Startsignal für die Kultursaison: Nach dem (gar nicht mehr so tiefen) Sommerloch wollen sich Institutionen, Kunstschaffende sowie andere Kulturakteurinnen und -akteure dem Publikum präsentieren. Dieses Jahr findet die beliebte Veranstaltung am Samstag, 16. September, statt. Geplant sind mehr als 130 Veranstaltungen an gut 100 Orten auf beiden Seiten der Donau, sowohl in den Innenstädten als auch in den äußeren Vierteln. Es ist bereits die 23. Auflage der Kulturnacht.

Die Eintrittsbänder sind im Vorverkauf bei der Tourist-Information im Stadthaus zu haben. Sie kosten 10 Euro beziehungsweise 8 Euro (ermäßigt). In der Kulturnacht selbst kann man die Bänder an der zentralen Kasse am Münsterplatz (14 bis 23 Uhr) sowie an allen Veranstaltungsorten kaufen. Die meisten eröffnen zwischen 18 und 20 Uhr. Von 15 bis 18 Uhr gibt es zudem ein kostenloses Familienprogramm.

Das Angebot am Abend umfasst fast alle Genres. Nur ein paar Beispiele: Am Blauufer neben dem Deutschhaus-Parkhaus rocken im Wechsel die Bands FlaWi, Black Frog Friday und CrySis (16.30 bis 0 Uhr). In der Kunsthalle Weishaupt tanzen die „Dancing Exhibits“ von der Ballettschule Dansarts (18 bis 21 Uhr). Das Teatro International zeigt im Museum Brot und Kunst Szenen aus dem Stück „Brot und Spiele“ (19.15 und 20.15 Uhr).

In Neu-Ulm eröffnet der Kunstraum Putte seinen neuen Jahreszyklus „Shifts and Shakes“ (19 bis 22 Uhr), in Ludwigsfeld setzt der Pferdesportverein auf „Ride and Rock“ (15 bis 0 Uhr). In Wiblingen wird vor dem Atelier Werndl im Klosterhof ein Saxofon Fluxus-mäßig von einem Gewicht geplättet (circa 20 Uhr).

Die kostenlosen Programmhefte liegen bereits an vielen Stellen in Ulm und Neu-Ulm aus. Ausführliche und aktuelle Infos zu den Veranstaltungen sowie Tools zur persönlichen Routenplanung bietet die Kulturnacht-App, die für iOS- und für Android-Geräte zur Verfügung steht. Ein Instagram-Newsfeed bietet Eindrücke des laufenden Programms. Das Programm ist auch unter kulturnacht-ulm.de einsehbar.

Am 16. September können im Stadtgebiet Ulm/Neu-Ulm (DING-Tarifwaben 10 und 20) alle Busse und Straßenbahnen den ganzen Tag über bis zum Betriebsschluss gratis und ohne Ticket genutzt werden. Ermöglicht wird das vom Landkreis Neu-Ulm und der Stadt Ulm. Wer mit dem Auto kommt, kann die P&R-PlätzeStockmahd/Donauhalle, Kuhberg Schulzentrum und Science Park II kostenlos nutzen.