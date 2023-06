Anastacia Lyn Newkirk ist eine Frau von beachtlicher Widerstandskraft und Überlebenswillens. Die Liste ihrer Krankheiten dürfte annähernd so lang sein wie eine Auflistung ihrer Hits. Stimmt natürlich nicht. Denn was die, mittlerweile bald 55-jährige Amerikanerin in dieser Disziplin vorzuweisen ...