Schauspieler Karlheinz Hartmann ist tot. Das berichtete zuerst der SWR, der sich auf die Familie des Mundartschauspielers berief. Demnach starb Hartmann bereits am 29. August und wurde am 5. September auf dem Waldfriedhof in Herrenberg (Kreis Böblingen) anonym beigesetzt. Er wurde 73 Jahre alt.

Hartmann war vor allem durch seine Rolle als Bürgermeister der Comedy-Reihe „Hannes und der Bürgermeister“ bekannt. Dort verkörperte er den Schultes eines nicht bekannten schwäbischen Dorfes. Sein Kollege Albin Braig spielte den Amtsboten Hannes, der den Bürgermeister mit seinen Ideen und Weisheiten oft in den Wahnsinn trieb. Stets parat bei den Schlagabtäuschen war die Flasche Schnaps, die der Bürgermeister in seiner Schublade aufbewahrte.