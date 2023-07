Wie ein Schiff der toten Seelen, das in der Schleyerhalle angelegt hatte, wirkte die Bühne beim Konzert der Hollywood Vampires, auch ohne Masten und Segel. Die Rock-Piraten, die da oben agierten, gingen mit den guten und bösen Geistern des Rock ‘n‘ Roll in den Nahkampf, wussten dessen ewige He...