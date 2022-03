Gerd Nefzer hält seinen zweiten Oscar in den Händen, holt Luft für seine Dankesrede – dann schneidet ihm die Musik das Wort ab. Der 56-Jährige aus Schwäbisch Hall wurde in der Nacht auf Montag bei der 94. Verleihung der Oscars in Los Angeles für seine Arbeit am Science-Fiction-Film „Dune...