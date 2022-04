Hellmut Hattler ist so etwas wie der Prototyp eines modernen Bassisten. Rhythmiker, Viel-Harmoniker, melodieverliebter Solist – drei Töne, und man weiß, das ist Hattler. Niemand bricht die rhythmische Kanten an den Bass-Saiten mit einem solchen Flow. Geboren am 12. April 1952, wird der schwäbis...