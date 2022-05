Udo Lindenberg live, das ist immer ein Ereignis. Im Cinemascope-Format landete der „Panik 1“-Jet am Freitag auf seiner Odyssee durch die deutsche Arenen-Landschaft auf der Megabühne in der Schleyerhalle. Der Panikchef hatte nicht wie einst vor 50 Jahren den „Daumen in den Wind“ gehalten, so...