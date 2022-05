Durch Otl Aichers Augen betrachtet, ist die Welt in Ordnung, ganz im Wortsinn. Die Ackerfurchen verlaufen parallel dem Horizont entgegen, Straßen kreuzen sich im rechten Winkel. So fotografierte der Gestalter in den 1960er Jahren die Bundesrepublik aus der Luft, „Flugbild Deutschland“ hieß die...