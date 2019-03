Unfall A7 bei Illertissen Zwei Autos landen nach Crash in Wald

Illertissen/Altenstadt / SWP

Bei einem Unfall auf der A7 bei Illertissen wurden am späten Samstagabend zwei Autos stark beschädigt.

In einer Eilmeldung der Polizei war am Samstag gegen 22:30 von einem schweren Unfall berichtet worden: Beteiligt seien zwei Fahrzeuge auf der A7 zwischen Illertissen und Altenstadt in Fahrtrichtung Würzburg. Eine Person soll in ihrem Auto eingeklemmt worden sein.

Offenbar fuhr eines der Autos auf das andere auf, woraufhin beide von der Fahrbahn abkamen und in einem Wäldchen landeten.

Am Sonntagmorgen berichtete die Polizei jedoch, dass der Unfall weniger schwer gewesen sei, als zunächst angenommen, es sei auch niemand im Auto eingeklemmt worden. Weitere Angaben zum Unfallhergang konnte die Polizei zu diesem Zeitpunkt nicht machen.

Weitere Infos folgen in Kürze.

