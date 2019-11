Gegen fünf Männer aus dem Kreis Biberach wird derzeit wegen einer mutmaßlichen Vergewaltigung ermittelt.

Laut der Staatsanwaltschaft Ravensburg sollen fünf Männer zwei Mädchen mit Alkohol und Drogen wehrlos gemacht haben. Drei der Verdächtigen sollen dann eine 14-Jährige vergewaltigt haben.

Mit Alkohol und Drogen wehrlos gemacht

Nach Erkenntnissen der Behörden sollen sich die beiden 13 und 14 Jahre alten Mädchen am Abend des 12. November mit den Männern getroffen haben. Die beiden Teenagerinnen sollen einen der Verdächtigen flüchtig gekannt haben. Drei der Verdächtigen sollen die Mädchen an einem vereinbarten Treffpunkt abgeholt haben und anschließend mit ihnen in eine Gemeinde im Kreis Biberach gefahren sein. In einer Garage haben sie zwei weitere Männer getroffen.

Dort sollen die Männer nach Ansicht der Staatsanwaltschaft die 14-Jährige zunächst mit Alkohol, dann mit Rauschgiften willensunfähig gemacht haben. Drei der Männern sollen sie danach vergewaltigt haben, so die Erkenntnisse der Ermittler. Die 13-Jährige habe einen Übergriff verhindern können, sei allerdings Zeuge der Vergewaltigung gewesen. Die Eltern erfuhren am nächsten Tag von dem mutmaßlichen Verbrechen und erstatteten Anzeige bei der Polizei.

Drei Verdächtige festgenommen – Details zu den Männern

Wie die Polizei berichtet, wurden sofort umfangreiche Ermittlungen eingeleitet. Am Mittwoch durchsuchten Polizeibeamte die Wohnungen der fünf Verdächtigen sowie die Garage. In der Garage fanden die Ermittler noch etwa 180 Gramm Marihuana und Amphetamin.

Weiteres Rauschgift entdeckten sie in den Wohnungen der Verdächtigen. Gegen einen 32-Jährigen und zwei 20 und 19 Jahre alten Männer erließ der zuständige Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg Haftbefehle.

Nach Recherchen der SÜDWEST PRESSE ist der ältere Mann ein Deutscher. Die beiden jungen Erwachsenen kommen aus Syrien. Die Haftbefehle wurden am Mittwoch vollstreckt, die Männer sitzen jetzt in Justizvollzugsanstalten. Gegen die beiden anderen Verdächtigen, 27 und 34 Jahre alt, wird ebenfalls ermittelt.