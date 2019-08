Beim Absturz eines Ultraleichtflugzeugs ist am Samstag eine Frau ums Leben gekommen. Der Pilot wurde schwer verletzt, wie die Polizei in Ulm mitteilte. Das Unglück ereignete sich in Tiefenbach (Landkreis Biberach). Die Ursache für den Absturz war laut einem Polizeisprecher zunächst unklar.

