Wie die Polizei berichtet, ereignete sich am Freitagmorgen gegen 6.40 Uhr auf der B30 in Richtung Ulm zwischen Donaustetten und Wiblingen ein Unfall. Demnach war ein Pkw an der Ausfahrt Donaustetten auf einen anderen Wagen aufgefahren.

Unfall auf der B30 löst Stau mitten im Berufsverkehr aus

Beide Fahrsstreifen von Biberach in Richtung Ulm waren gesperrt. Deswegen gab es einen Rückstau, der sich über mehrere Kilometer erstreckte.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Aber die beiden Autos waren nach der Kollision so stark beschädigt, dass sie von einem Abschleppdienst geborgen werden mussten. Laut der Polizei in Ulm war die Unfallstelle auf der B30 (Stand 9 Uhr) wieder geräumt, der Stau und die Verkehrsbehinderungen dauerten aber immer noch an.

