Wegen eines plötzlichen Wetterumschwungs mit Sturm und Starkregen haben sich am Dienstag auf der B30 bei Laupheim im Kreis Biberach mehrere Unfälle ereignet. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, war ein Lkw-Fahrer gegen 10.30 Uhr auf der B30 in Richtung Biberach unterwegs gewesen.

Baumstämme auf der B30

Wegen starker Sturmböen war kurz zuvor nach der Zufahrt Laupheim-Mitte ein etwa 30 Zentimeter dicker Baum quer auf die rechte Fahrspur gestürzt. Da es stürmte und starker Regen fiel, bemerkte der Fahrer den Baum zu spät. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte auf den massiven Stamm. Der Fahrer blieb bei der Kollision unverletzt, aber es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Wenig später kippten durch den Sturm im selben Bereich weitere Bäume durch den Sturm auf die B30. Der Fahrer eines Sattelzugs erkannte das ebenfalls zu spät. Beim Ausweichen rammte er mit dem Führerhaus die Bäume. Auch er hatte Glück und blieb unverletzt. Hier beträgt der Schaden jedoch rund 8000 Euro.

In beiden Fällen rückte die Feuerwehr an, um die Bäume zu entfernen, die Straßenmeisterei reinigte die Fahrbahnen.

Unwetterzentrale.de warnt vor Sturmböen, Schnee und Glätte.

© Foto: Screenshot/unwetterzentrale.de

Unwetterwarnung wegen Sturm im Kreis Biberach

Im Kreis Biberach wurde am Dienstag vor Unwettern gewarnt. Auch der Deutsche Wetterdienst gab eine Warnung der Stufe Orange heraus. Demnach müsse am Dienstag mit Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 Stundenkilometern und 80 Stundenkilometern gerechnet werden. Anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung. In Schauernähe muss mit schweren Sturmböen um 100 Stundenkilometern gerechnet werden. Die Dauer der Warnungen unterscheiden sich, gelten aber insgesamt zwischen 7 Uhr und 22 Uhr.

Weitere Warnung wegen Starkschneefalls und Glätte

Eine weitere Unwetterwarnung der Stufe Orange wurde von unwetterzentrale.de wegen „Starkschneefalls“ herausgegeben. Die Warnung gelte von Dienstag, 28. Januar 2020, 19 Uhr bis Mittwoch, 29. Januar 2020 19 Uhr für Höhen ab 600 Meter. Der Deutsche Wetterdienst gibt eine amtliche Warnung wegen Glätte und leichten Schneefalls oberhalb von 200 Meter Höhe heraus. Sie gilt von Dienstag, 28. Januar, 16 Uhr bis Mittwoch, 29. Januar, 10 Uhr.