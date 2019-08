Unfall in Ulm und Neu-Ulm Rettungskräfte suchen weiter nach vermisster Frau an Donau - Bisher keine Spur

Die Suche in Ulm und Neu-Ulm nach einer vermissten Frau, die zuletzt in der Donau gesehen worden war, ist bisher erfolglos. Auch am Samstag fanden Rettungskräfte keine Spur der 31-Jährigen.