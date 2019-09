Auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart kam es zwischen Ulm-Ost und Ulm-West am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr zu einem Lkw-Unfall. Aktuell (Stand: 9.30 Uhr) gibt es bereits mehr als 6 Kilometern Stau. Auch auf der Gegenfahrbahn in Richtung München staut sich der Verkehr auf einer Länge von mehreren Kilometern zurück.

A8 nach Unfall gesperrt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Der Unfall hat sich offenbar im Baustellenbereich ereignet. Die Autobahn war vorübergehend gesperrt. Ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Seit 9.30 Uhr ist ein der Fahrspuren in Richtung Stuttgart wieder frei und der Verkehr wird an der Unfall stelle vorbei geleitet.

Wir halten euch auf dem Laufenden!

