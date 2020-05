Auf der A8 ist es am Freitagvormittag an der Anschlussstelle Burgau in Fahrtrichtung Stuttgart zu einem Auffahrunfall gekommen. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, ist ein Lkw auf einen Absicherungsanhänger aufgefahren. Dabei sind etwa 100 Liter Diesel ausgelaufen, ein Teil davon gelangte ins Erdreich. Es wurden ein Bagger und ein Gutachter verständigt, zur Behebung und Beurteilung des Schadens.

Über Verletzte ist bisher nichts bekannt, die Höhe des Sach- und Flurschadens muss noch ermittelt werden. Es bildete sich ein zwei bis vier Kilometer langer Rückstau.