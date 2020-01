Wie die Polizei berichtet, war es am Sonntagmittag gegen 13 Uhr auf der A8 zwischen den Anschlusstellen Burgau und Günzburg in Fahrtrichtung Stuttgart zu dem schweren Unfall gekommen. An der Massenkarambolage waren demnach zehn Fahrzeuge beteiligt gewesen, später hieß es, es seien sogar elf Fahrzeuge involviert.

Bis zu zehn Menschen bei Unfall auf A8 verletzt

Wie es beim Polizeipräsidium in Kempten weiter hieß, wurden zehn Menschen verletzt. Der Unfall löste einen Großeinsatz mit 80 bis 100 Kräften aus. Neben den Rettungswagen und Sanitätern sowie mehreren Notärzten waren zwei Rettungshubschrauber und ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Insgesamt sollen insgesamt 18 Menschen von den Hilfskräften behandelt worden sein.

Zahlreiche Rettungskräfte waren bei dem Unfall auf der A8 im Einsatz.

© Foto: Stefan Puchner, dpa

Wieviele der Betroffenen schwer verletzt wurden, war auch am Abend noch unklar, ebenso die genaue Ursache und der Hergang des Unfalls. Nach ersten Angaben eines Sprechers der Polizei kollidierten am Mittag gegen 13 Uhr zwei Autos. Daraufhin habe sich ein erster Stau gebildet. In diesem kam es dann zu einem Unfall mit weiteren acht Fahrzeugen. Auf der Gegenfahrbahn in Richtung München ereignete sich offenbar auf gleicher Höhe ein weiterer Unfall mit mindestens einem Fahrzeug.

Während des Unglücks schneite es, es herrschte Straßenglätte. Das Unglück ereignete sich in der Nähe des Legoland Freizeitparks. Die Auffahrt an der Anschlusstelle war gesperrt.

A8 voll gesperrt - Mehrere Staus

Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauerten bis in den Nachmittag hinein.

© Foto: Stefan Puchner, dpa

Der Einsatzzentrale der Polizei zufolge gab es zeitweise eine Vollsperrung auf der Autobahn 8 in Richtung Stuttgart. Der Verkehr wurde von der A8 abgeleitet. Auf Google war zeitweise zu sehen, dass sich vor der Unfallstelle ein bis zu 7 Kilometer langer Stau auf der A8 gebildet hatte. Auch vor der Ableitung bei Scheppach staute sich der Verkehr auf rund 2 Kilometer und ebenso auf der St2510/Augsburger Straße in Richtung Günzburg.

Gegen 17 Uhr schien die Sperrung auf der A8 wieder aufgehoben zu sein und der Verkehr frei zu fließen.

Probleme mit der Rettungsgasse

Offenbar gab es wieder einmal Probleme mit der Rettungsgasse. Die Autofahrer wurden aufgefordert, eine Rettungsgasse zu bilden. Dem Sender Donau3FM zufolge gab es Meldungen von Verkehrsteilnehmern, dass die Einsatzkräfte wegen Behinderungen schlecht durchkommen.