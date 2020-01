Wie die Polizei in einer ersten Meldung mitteilt, kam es auf der A7 zwischen Kreuz Memmingen und der Anschlussstelle Memmingen Süd zu einem schweren Unfall. Dabei wurde eine Person eingeklemmt. Inzwischen ist ein Rettungshubschrauber auf der Autobahn gelandet, weshalb diese in Richtung Kempten zurzeit gesperrt ist. Ein Gutachter wird in die Ermittlungen eingebunden.

Weitere Informationen folgen.