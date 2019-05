Am Hauptbahnhof in Ulm war eine Person in einem Zug zwischen zwei Sitzen eingeklemmt.

Am Ulmer Hauptbahnhof wurde am Montagabend eine Person zwischen zwei Sitzen in einem Zug eingeklemmt. Die Feuerwehr, die Bundespolizei und der Rettungsdienst waren vor Ort.

Hauptbahnhof Ulm Polizei: Zwei vermisste Minderjährige gefunden Beamte der Bundespolizei haben am Freitagmorgen und Sonntagvormittag zwei als vermisst gemeldete Minderjährige im Ulmer Hauptbahnhof angetroffen.

Die eingeklemmte Person wurde befreit, in dem einer der Sitze abgeschraubt wurde, wie die Feuerwehr mitteilt. Die Person ist unverletzt. Alle Einsatzkräfte sind wieder abgerückt.

Bahnhof Ulm gesperrt Notarzteinsatz am Hauptbahnhof sorgt für Zugausfälle und Verspätungen Ein Notarzteinsatz im Ulmer Hauptbahnhof hat am Freitag für erhebliche Beeinträchtigungen im Zugverkehr gesorgt. Es kam zu Verspätungen und Zugausfällen.

Anfang Mai kam es zu einem Einsatz am Ulmer Hauptbahnhof, weil eine Frau unter einem Intercity eingeklemmt gewesen war.

Das könnte dich auch interessieren:

Nach Explosion in Gingen Cannabisplantage mit rund 100 Pflanzen entdeckt Mittlerweile ist klar, wie viel Drogen sich in dem Haus in Gingen befunden hatten, in dessen Keller am Sonntag verschiedene Chemikalien explodiert waren.