Wie die Polizei berichtet, war der Fahrer eines Lkw gegen 6.30 Uhr auf der L2223 von Zöbingen in Richtung Unterschneidheim unterwegs. Dabei geriet der Fahrer mit seinem Laster, der mit Holzstämmen beladen war, in einer langgezogenen Linkskurve zunächst nach rechts in den Grünstreifen. Weil der Fahrer gegenlenkte, geriet der mit den Stämmen beladene Anhänger ins Schleudern, und er kam auf die Gegenfahrbahn ab.

Busfahrer stirbt noch an der Unfallstelle

Aus der anderen Richtung kam der Linien-Bus, die Fahrzeuge stießen zusammen. Der Aufprall war so heftig, dass der Busfahrer schwerste Verletzungen erlitt. Er starb noch am Unfallort. Im Bus befand sich ein weiblicher Fahrgast. Die Frau wurde schwer verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer erlitt dem Polizeibericht zufolge einen Schock. Er wurde ebenfalls vom Notarzt versorgt.

Die Landstraße L2223 war voll gesperrt. Durch die Straßenmeisterei wurde eine Umleitung eingerichtet. Die Sperrung dauert Stand 8.30 Uhr bis auf Weiteres an. Zur Klärung der genaueren Unfallursache wurde ein Gutachter beauftragt. Die Bergung der Fahrzeuge steht ebenfalls noch aus.

