Wie die Polizei berichtet, befand sich am Samstag eine 23-Jährige mit einer Gruppe auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt. Gegen 17 Uhr traten sie den Rückweg in Richtung Bahnhof an. Die betrunkene junge Frau verlor den Kontakt zu ihrer Gruppe. In der Fußgängerzone traf sie wohl auf drei Männer. Die fragten nach Feuer. Dem Wunsch kam die Frau nach.

Trotz ihrer Ortsunkenntnis wollte sie dann den Weg über eine Seitengasse abkürzen. Welche Gasse das war, konnte sie danach nicht mehr sagen. In der Seitengasse soll sie dann einer der Männer ohne Vorwarnung auf den Boden gedrückt haben. Danach soll er sich auf sie gesetzt und unsittlich angefasst haben. Die beiden anderen standen wohl teilnahmslos daneben.

Polizei sucht nach den Männern

Zwei Zeuginnen bekamen den Vorfall wohl mit. Sie schrien und der Unbekannte ließ von der 23-Jährigen ab. Daraufhin flüchtete die Frau. Am Bahnhof traf sie mit ihrer Gruppe wieder zusammen. Sie stiegen in den Zug und fuhren nach Hause in den Raum Ravensburg. Erst vier Stunden später habe die alkoholisierte Frau den Vorfall dort gemeldet, wie die Polizei auf Anfrage mitteilt.

Die Ermittler suchen jetzt nach den Männern. Die drei Unbekannten sollen dunkelhäutig gewesen sein und eine normale Statur gehabt haben. Eine der Männer trug wohl eine hellblaue Jeans ein anderer eine schwarze Jogginghose. Zwei der Unbekannten sollen Rastalocken gehabt haben. Mehr konnte sie zu den Unbekannten nicht sagen.

Die Kriminalpolizei Ulm sucht auch nach den beiden jungen Frauen die den Vorfall mitbekommen haben. Sie und weitere Zeugen werden gebeten sich der bei der Polizei Ulm unter der Telefon Nummer 0731/1880 zu melden.