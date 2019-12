Wie die Polizei Konstanz und die Staatsanwaltschaft Ravensburg mitteilen, ist es in einer Unterkunft für Asylbewerber und Flüchtlinge zu einer blutigen Auseinandersetzung gekommen. Demnach begann der Streit zwischen zwei Männern im Alter von 30 und 22 Jahren am Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr mit einer lautstarken Ruhestörung und Beleidigungen im Flur der Unterkunft in der Ravensburger Weststadt.

Mann schlägt mit Hammer auf 22-Jährigen ein

Der 22-Jährige verließ wegen des ruhestörenden Lärms im Flur sein Zimmer und wurde dem Polizeibericht zufolge sofort von dem 30-jährigen Tatverdächtigen angegriffen. Der Ältere sei gezielt auf den jungen Mann losgegangen. Er habe einen Hammer in der Hand gehabt und damit mehrfach auf das Opfer eingeschlagen. Der 22-Jährige trug mehrere blutende Verletzungen am Kopf davon. Er floh in sein Zimmer.

Unterdessen wurde die Polizei alarmiert. Die Beamten nahmen den mutmaßlichen Angreifer in der Unterkunft fest. Den Hammer fanden die Polizisten zunächst nicht am Tatort. Erst im Zuge weiterer Ermittlungen tauchte die Tatwaffe im Zimmer eines 22-jährigen Landsmannes des Tatverdächtigen auf. Der Hammer wurde sichergestellt.

Der Rettungsdienst brachte den Verletzten ins Krankenhaus, er wurde stationär aufgenommen.

Haftbefehl wegen versuchten Totschlags

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg erließ der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Ravensburg am Montagnachmittag Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft in einer JVA.

Gegen den 22-jährigen Landsmann des Tatverdächtigen, der der den Hammer vermutlich in seinem Zimmer vor der Polizei versteckt hatte, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der Strafvereitelung eingeleitet.