Wie die Polizei berichtet, brachen ein oder mehrere unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in die katholische Kirche St. Michael am Kirchplatz ein. Sie öffneten mit „brachialem Vorgehen“ mehrere Türen auf und gelangten so ins Innere des Gotteshauses.

Tabernakel in Kirche St. Michael aufgebrochen und geplündert

Dort brachen sie den Tabernakel auf und stahlen daraus zwei sakrale Gegenstände, zum Teil mit geweihten Hostien. Der Wert der gestohlenen Gegenstände liegt im vierstelligen Eurobereich. Jedoch wiege der ideelle Wert der entwendeten liturgischen Gefäße für die Geistlichen und Gläubigen, heißt es bei der Polizei.

Durch den massiven Einsatz der Aufbruchwerkzeuge entstand in der Nacht auf Donnerstag ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Die Polizei in Illertissen bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07303 96510 zu melden.

Bereits im Frühjahr 2017 musste die Gemeinde einen Anschlag auf die kirche verkraften. Damals beschmierte ein 20-Jähriger den Altar.