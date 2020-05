Nach einem heftigen Streit soll ein Mann am frühen Samstag vor einer Ulmer Gaststätte auf seinen Kontrahenten eingestochen haben.Wie die Polizei mitteilt, ging der 26-Jährige gemeinsam mit seiner Freundin um kurz nach Mitternacht in ein Lokal in der Keplerstraße. Dort traf das Paar auf einen 34-Jährigen. Ein Streit entbrannte. Daraufhin musste der 26-Jährige mit seiner Begleitung die Gaststätte wieder verlassen.

26-Jähriger randalierte vor Ulmer Gaststätte

Draußen trat der 26-Jährige wütend gegen die Tür und warf dazu noch einen Tisch um. Daraufhin kam sein 34-jähriger Kontrahent aus dem Lokal. Vor der Gaststätte kam es dann wohl zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern.

Messer-Attacke in Ulm: Verletzter Kontrahent wurde ins Krankenhaus gebracht

Dabei soll der 26-Jährige ein Messer gezückt und auf den 34-Jährigen eingestochen haben. Danach sei der Verdächtige zu Fuß geflüchtet. Mehrere Polizeistreifen suchten sofort nach dem mutmaßlichen Täter und schnappten den 26-Jährigen noch in der Nähe des Tatortes. Sie nahmen den Mann vorläufig fest und fanden bei ihm auch die mutmaßliche Tatwaffe. Der Rettungsdienst brachte den verletzten 34-Jährigen in ein Krankenhaus. Inzwischen hat der Mann das Spital wieder verlassen. Die Ulmer Polizei ermittelt nun den genauen Hergang der Tat.