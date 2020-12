Lebensgefährliche Auseinandersetzung unter Flüchtlingen aus Afrika in einer Asylbewerberunterkunft in Streit zwischen den zwei Asylbewerbern im Alter von 25 und 33 Jahren am ersten Weihnachtsfeiertag beide Männer verletzt. unter Flüchtlingen aus Afrika in einerin Kißlegg : Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Ravensburg berichten, wurden bei einemzwischen den zwei Asylbewerbern im Alter von 25 und 33 Jahren am ersten Weihnachtsfeiertag beide Männer

An Heiligabend mit Steinen auf Mitbewohner geworfen

Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 25 Jahre alter Mann aus Kamerun bereits an Heiligabend und dann auch am ersten Weihnachtsfeiertag Steine auf einen 33-jährigen Nigerianer geworfen haben. Der Grund dafür ist nicht bekannt. Später dann soll der 25-Jährige den älteren Mitbewohner des Heims den 33-Jährigen mit einem so genannten Tortenglätter angegriffen haben.

Angriff in Tötungsabsicht mit Tortenglätter und Kugelschreiber

Nach Angaben der Ermittler habe er „in Tötungsabsicht“ versucht, auf den Gegner einzustechen. Der 33-Jährige habe aber den Stichen ausweichen können. Es kam zu einem Kampf, bei dem der 25-Jährige erhebliche Verletzungen im Gesicht und der 33-Jährige eine Bisswunde am Arm erlitten. Der Jüngere soll sogar - erneut in Tötungsabsicht - den Mann mit einem Kugelschreiber attackiert haben, wodurch dieser ebenfalls im Gesicht verletzt wurde.

25-Jähriger wegen versuchten Totschlags festgenommen und in Psychiatrie eingewiesen

Die Polizei nahm den 25-jährigen Beschuldigten kurz nach der blutigen Auseinandersetzung fest, er lesitete keinen Widerstand. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg erließ der Haftrichter am zweiten Weihnachtsfeiertag gegen den Tatverdächtigen einen Unterbringungsbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Seither befindet er sich in einem psychiatrischen Krankenhaus.