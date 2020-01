Die Staatsanwaltschaft Ulm hat einen Haftbefehl gegen eine Krankenschwester der Kinderklinik der Ulmer Uniklinik beantragt. Ihr wird versuchter Totschlag an fünf Frühgeborenen vorgeworfen.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung erklären, ereignete sich der Vorfall bereits im Dezember.

In den frühen Morgenstunden des 20. Dezember 2019 litten fünf Frühgeborene in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin in Ulm fast gleichzeitig an lebensbedrohlichen Atemproblemen. Die Babys seien gemeinsam in einem Zimmer untergebracht gewesen, teilte die Polizei mit. Weil das Personal sofort eingegriffen habe, seien die Atemprobleme der Babys nach bisherigen Erkenntnissen folgenlos geblieben.

Uniklinik stellt Rückstände von Morphin fest

Als Ursache sei zunächst eine Infektion vermutet worden, die nach Urinuntersuchungen ausgeschlossen werden konnte.

In den Urinproben aller Kinder seien jedoch Rückstände von Morphin festgestellt worden. Da zwei der Kinder im Rahmen der Notfallversorgung laut Akten kein Morphin verabreicht worden war, habe sich die Leitung des Universitätsklinikums Ulm nach Bekanntwerden der Untersuchungsergebnisse Mitte Januar an die Polizei gewandt. Die Uniklinik bestätigte die Vorfälle in einer eigenen Pressemitteilung.

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln gegen Krankenschwester

Polizei und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler würden derzeit die Behandlungsunterlagen sowie das Betäubungsmittelbuch auswerten, so die Polizei.

Auf Anordnung des Amtsgerichts Ulm haben die Ermittler am Dienstagvormittag „sechs Objekte bei Personen“ durchsucht, die im fraglichen Zeitraum Dienst auf der Frühgeborenenstation hatten. Dabei wurde in einem Spind in der Umkleide des Klinikums eine Spritze mit Muttermilch gefunden, die nach den ersten Ergebnissen der kriminaltechnischen Untersuchung Morphin enthält.

Klinik entschuldigt sich bei den Eltern und Kindern

„Wir bedauern es sehr, dass es zu einem solchen Zwischenfall gekommen ist und entschuldigen uns ausdrücklich bei den Eltern und Kindern dafür. Die Sorge der Eltern um die Gesundheit ihrer Kinder können wir alle sehr gut nachempfinden“, sagte Professor Udo Kaisers, Leitender Ärztlicher Direktor der Klinik in einer Pressemitteilung.

Die Tatverdächtige wird laut der Mitteilung noch heute dem Haftrichter des Amtsgerichts Ulm vorgeführt. Polizei und Staatsanwaltschaft informieren am Donnerstag, 30. Januar, in einer Pressekonferenz zu dem Fall.

Die Kinderklinik der Uniklinik Ulm.

© Foto: Matthias Kessler

Kinderklinik der Uniklinik Ulm hat 400 Mitarbeiter

Nach eigenen Auskünften auf der Homepage der Kinderklinik hat die Abteilung der Uniklinik 400 Mitarbeiter. Den Angaben nach hat die Kinderklinik in den Bereichen „Knochenmark- und Stammzelltransplantation, Tumor-, Leukämie- und Bluterkrankungen, Immundefekte, Neu- und Frühgeborenenmedizin und Hormonerkrankungen mit Diabetes eine hohe internationale Reputation“. Weitere Spezialbereiche sind Herz-Kreislauferkrankungen, Magen-Darm-Erkrankungen, Nierenerkrankungen sowie Mukoviszidose. Es gibt „flächendeckend“ Mutter-Kind-Einheiten.