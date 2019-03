Ein Großeinsatz der Polizei hat am Freitag in Ulm für Aufregung gesorgt. Bewaffnete Einsatzkräfte sperrten die Zufahrtswege zur Innenstadt ab.

Polizeiautos versperren den Weg, schwer bewaffnete Einsatzkräfte beobachten vorbeilaufende Passanten: Ein Großeinsatz der Polizei in der Innenstadt von Ulm hat am Freitag viele Menschen verunsichert. An den Zufahrtsstraßen zur Fußgängerzone wurden Autos angehalten und kontrolliert. Unter anderem an der Blau, an der Wengengasse und am Stadthaus hatten Polizisten mit Maschinenpistolen im Anschlag Position bezogen.

Youtube

Passanten wurden aufgefordert, die Innenstadt zu verlassen. Eine SWP-Reporterin berichtete: „Uns wurde gesagt, dass wir die Innenstadt verlassen und meiden sollen.“

Durch Stadt gerast Irrfahrt eines Autofahrers in Essen löst Polizeieinsatz aus Die Irrfahrt eines Autofahrers hat einen größeren Polizeieinsatz in der Essener Innenstadt ausgelöst.

Die Polizei hielt sich zunächst mit einer Stellungnahme zurück. Gab aber nach einiger Zeit Entwarnung. Nach offizieller Aussage der Polizei handelt es sich um eine reine Sicherheitsmaßnahme. Hintergrund ist offenbar ein Vorfall heute in Essen.

Polizeieinsatz Einsatzkräfte in Ulm begründen Großeinsatz in der Innenstadt Die Ulmer Polizei hat die Gründe für den Großeinsatz in der Innenstadt am Freitagnachmittag begründet.

Dort war am Freitagvormittag ein Autofahrer durch die Innenstadt und die Fußgängerzone gerast. Da anfangs nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Mann Menschen verletzen wollte, suchte ein Großaufgebot der Polizei nach ihm. Ein Spezialeinsatzkommando konnte den Mann schließlich stoppen. Verletzt wurde offenbar niemand.

Youtube

Eine konkrete Gefahr habe in Ulm zu keiner Zeit bestanden, teilt die Polizei auf Anfrage mit.

Dieser Artikel wird ständig aktualisiert.

Das könnte dich auch interessieren:

Abriss Bowling-Center in Neu-Ulm ab sofort geschlossen Das Bowling-Center in Neu-Ulm ist mit Ablauf der Wintersaison ab sofort geschlossen. Das Gebäude soll abgerissen werden.

Toter in Ehingen Mitarbeiter der Stadt findet Leiche in Kiosk-WC am Bahnhof Ein Mitarbeiter der Stadt Ehingen hat am Freitagmorgen einen Toten am Bahnhof gefunden. Die Polizei ermittelt. Die Hintergründe sind noch unklar.