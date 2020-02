Wie die Polizei bestätigt, fand am Donnerstagmorgen in Bellenberg eine Razzia statt. Es handelte sich um eine größere Durchsuchungsaktion. Weitere Razzien erfolgten im Landkreis Dillingen an der Donau sowie im Landkreis Biberach.

Die Polizei hat im Rahmen der Aktion mehrere Wohnungen von so genannten Sondengängern offenbar nach Drogen und Waffen durchsucht. Es werde ermittelt gegen vier Menschen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Memmingen auf Anfrage.

Razzia mit vier Einsatzwagen der Polizei in Bellenberg

In Bellenberg rückte die Polizei einer Zeugin zufolge vor einem Wohnhaus in der Memmingerstraße mit vier Einsatzwagen an. Die Beamten waren mit Sturmhauben maskiert. Weitere Details konnte die Polizei wegen der laufenden Ermittlungen noch nicht nennen.

Was sind Sondengänger?

So genannte Sondengänger suchen in der Regel mit Metalldetektoren beispielsweise Flächen in der Natur nach Gegenständen ab. Manche finden dabei etwa alte Münzen oder Gegenstände aus Metall. Immer wieder entdecken Sondengänger auch gefährliche Weltkriegsmunition.