Am Samstagabend gegen 17.30 Uhr führte ein 49-jähriger Fahrkartenkontrolleur in der Straßenbahn der Linie 2 Kontrollen durch. Dabei stellte er am Hauptbahnhof einen 50-jährigen Schwarzfahrer fest und wollte diesen kontrollieren. Die 40-jährige Begleiterin versuchte dies zu verhindern in dem sie den Kontrolleur angriff. Sie fasste ihn am Hals und drückte ihn gegen eine Haltestange, sodass ihr Begleiter aussteigen konnte. Der Kontrolleur stieß die Frau von sich, die daraufhin auf den Boden fiel.

Den Kontrolleur bedroht

Der Kontrolleur griff er nach dem flüchtenden Schwarzfahrer und zog ihn zurück in die Straßenbahn. Dieser wehrte sich und schlug nach dem Kontrolleur. Er traf ihn im Gesicht. Anschließend kam es zu einem Gerangel zwischen den Männern. Im weiteren Verlauf mischte sich auch seine Begleiterin ein und schlug ebenfalls auf den Kontrolleur ein, dabei wurde er leicht verletzt. Außerdem drohte der 50-Jährige Schwarzfahrer dem Kontrolleur. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung.

Zeugen, die Beobachtungen zu dem Vorfall gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel.-Nr. 0731/188-3312 zu melden.

Das könnte dich auch interessieren

Autobahn 8 Richtung Stuttgart Unfall auf A8: Autofahrer während der Fahrt eingeschlafen Der Unfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Leipheim und dem Autobahnkreuz Ulm/Elchingen.