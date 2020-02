Im Rostocker Hafen hat sich im wahrsten Sinne des Wortes eine schwerer Unfall ereignet, bei dem zum Glück nur ein Mensch leicht verletzt wurde. Schwer deswegen, weil zwei Krane von Liebherr ins Wasser gefallen sind, die jeweils rund 440 Tonnen wiegen.

Dieter Schmidt, Pressesprecher von Liebherr MCCtec Rostock, erklärte auf Anfrage, dass der Unfall mit zwei Liebherr-Hafenmobilkrane vom Typ LHM 550 sich am Freitagabend gegen 20.45 Uhr ereignet habe. Die beiden Krane seien im Hafenbecken B für den Export mit Schiffskranen verladen worden. Zu dem Unfall sei es gekommen, als der zweite Hafenmobilkran auf dem Schiff positioniert werden sollte: „Das Schiff geriet in Schieflage und beide Krane rutschten in das Hafenbecken.“ Bei dem Schiff handelt es sich um die unter niederländischer Flagge fahrende „Jumbo Vision“, ein so genanntes Schwergutschiff.

Die Jumbo Vision im Hafen von Rostock, von ihr rutschten zwei Krane von Liebherr ins Wasser.

© Foto: Hafenamt Rostock

Ursache für Unfall mit Kranen von Liebherr wird ermittelt

Ein Mitarbeiter der Verladefirma sei leicht am Knöchel verletzt worden. Zur Höhe des Schadens könne man „aktuell noch keine genauen Aussagen treffen.“ Die Krane kosten je nach Ausstattung zwischen drei und fünf Millionen Euro.

Auch die genaue Ursache dafür, dass die zwei bis zu 54 Meter hohe Krane ins Hafenbecken rutschten, muss noch ermittelt werden. Schmidt: „Da die Untersuchungen derzeit laufen, wären Aussagen über die Ursache des Unfalls zum jetzigen Zeitpunkt rein spekulativ.“ Liebherr in Rostock werde aber alles tun, um die Beteiligten bei der Aufklärungsarbeit zu unterstützen.

Bergung der Krane im Hafen von Rostock wird schwierig

Ebenso schwer wie der Unfall wird auch die Bergung der beiden Krane, zumal Betriebsstoffe ins Wasser ausgelaufen sind. Die Feuerwehr errichtete umgehend eine Ölsperre. Insgesamt sind vermutlich rund 100 Liter ausgetreten. Ein Großteil davon sei vom Ölwehrschiff „Flunder“ abgesaugt worden, teilte das Hafen- und Seemannsamt Rostock mit.

Taucher prüften die Lage der beiden Krane in rund 11 Metern Tiefe. Sie dichteten die Hydrauliköltanks und die Dieseltanks ab. Darin sollen sich etwa 7600 Liter Hydrauliköl und 3000 Liter Diese befinden.

Tausende Liter Treibstoff sollen aus Kranen abgepumpt werden

Die Vorbereitungen für das Absaugen der Stoffe war am dienstag abgeschlossen. Dem Hafenamt Rostock zufolge hatte der Schwimmkran „Baltic Lift“ Taucher unter Wasser beim Bergen schwerer Kleinteile unterstützt, um so die einzelnen Öl-Tanks für das Abpumpen sicher erreichen zu können.

Die Taucher untersuchten auch die „Jumbo Vision“. Ergebnis: Sie hat unter Wasser keine Schäden. Deswegen soll das Schiff weg von der Unfallstelle an einen anderen Liegeplatz gebracht werden. Danach sollte mit dem Abpumpen von Öl und Diesel begonnen werden. Dafür werden etwa zwei Tage veranschlagt.

Bergung der Krane aus dem Wasser wird vorbereitet

Jetzt erarbeitet das Hafenamt zusammen mit den Hilfskräften ein Bergungskonzept. Wann die Liebherr-Krane aus dem Wasser gehoben werden können, steht jedoch noch nicht fest. Beim Hafenamt heißt es dazu: „Ein Zeitpunkt für die Bergung lässt sich derzeit noch nicht benennen. Möglichkeiten zur baldigen Öffnung des Hafenbeckens und somit für eingeschränkt zulässigen Schiffsverkehr werden gegenwärtig geprüft.“

Das ist der Mobilkran LHM550

Ein Liebherr-Kran des Typs LHM 550. Zwei dieser je 440 Tonnen schweren Krane sind in Rostock bei einem Unfall ins Hafenbecken gestürzt.

© Foto: Liebherr

Bei den gesunkenen Kranen handelt es sich um zwei Liebherr-Hafenmobilkrane des Typs LHM 550. Die Fakten und Daten:

Gewicht: 439 Tonnen

Traglast: bis zu 144 Tonnen

Maximale Ausladung: 54 Meter

Heben/Senken: 120 Meter/Minute

Motorleistung: 725 kW

Maximale Hubhöhe: 45 Meter

Preis: 3 - 5 Millionen Euro

Weiterer Unfall in Rostock - Mann verletzt

Am Montag gab es einen weiteren Unfall am Hafen von Rostock. Auf dem Gelände von Liebherr wurde ein Monteur verletzt. Wie es bei Liebherr-MCCtec Rostock GmbH am Dienstag hieß, rutschte der 29-Jährige bei einer Überprüfung vom Unterwagen eines Mobilkrans ab. Dabei habe sich der Mann Verletzungen am Arm und am Kopf zugezogen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Ein Kranunterwagen sorgt dafür, dass die Krane zu ihren Einsatzorten rollen können und sind etwa drei bis vier Meter hoch.