Großeinsatz für die Feuerwehr im Herdweg in Leipheim, nachdem Stallungen eines Hofes in Brand geraten sind. © Foto: Ralf Zwiebler

In Leipheim hat es am Sonntag einen Großbrand gegeben. © Foto: Ralf Zwiebler

Leipheim / SWP

In Leipheim (Kreis Günzburg) hat es am Sonntag einen Großbrand gegeben. Die Stallungen eines Hofes standen in Flammen. Das teilte die Polizeidirektion in Kempten mit. Das Gelände befinde sich im Herdweg, die Feuerwehr sei vor Ort. Weitere Informationen gab es zunächst nicht.

