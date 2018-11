Ulm-Böfingen Feuer auf Parkplatz: Drei Fahrzeuge komplett ausgebrannt

Ulm / SWP/dpa

Bei einem Brand in Ulm-Böfingen sind ein Wohnmobil und ein kleiner LKW komplett ausgebrannt. Gegen 3:15 Uhr am Freitagmorgen ging bei der Polizei Ulm der Notruf ein. Auf einem Parkplatz in der Nähe einer Kirche brannten zwei Fahrzeuge: Ein Wohnmobil und ein 7,5-Tonner.

Anwohner waren von mehreren lauten Geräuschen geweckt worden und hatten die Einsatzkräfte alarmiert. Vermutlich seien durch das Feuer Reifen geplatzt, sagte der Sprecher. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 75.000 Euro.

Die Feuerwehr war mit etwa 30 Kräften im Einsatz und löschte den Brand. Verletzt wurde niemand, in den Fahrzeugen befanden sich keine Menschen.

Wie Polizei und Feuerwehr auf Anfrage mitteilten, ist die Ursache des Feuers noch nicht klar. Im Laufe des Tages werden Ermittler vor Ort sein und nach der Ursache forschen.

Weitere Infos in Bälde.

