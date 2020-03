Ein Großaufgebot an Rettungskräften war am Dienstagnachmittag im Blaubeurer Ortsteil Gerhausen im Einsatz. Laut ersten Erkenntnissen hatte sich gegen 15.15 Uhr eine Explosion im Erdgeschoss eines Wohnhauses an der Beininger Straße ereignet. Dabei soll nach Angaben der Polizei eine Person getötet worden sein.

Explosion in Gerhausen: möglicherweise Suizid

Dem Vernehmen nach könnte ein Suizid im Spiel gewesen sein. Insgesamt sollen drei Menschen in dem Gebäude gewesen sein.

Feuerwehrleute vor Ort sprachen von einer Gasexplosion – offiziell bestätigt wurde dies aber bisher nicht. Durch die Wucht der Explosion wurde das Haus schwer beschädigt.

Weitere Informationen liegen aktuell noch nicht vor. Mehr dazu in Kürze auf swp.de

Bereits im Juli Explosion in Gerhausen: Vater tötete Töchter und sich selbst

Im Juli 2019 hatte der Ort schon einmal ein schreckliches Familiendrama mit einem Suizid erlebt. Damals hatte es ebenfalls eine Explosion in Blaubeuren-Gerhausen gegeben. Damals tötete ein 41-jähriger Vater seine Töchter, legte Feuer und erschoss sich. Die beiden Mädchen waren 9 und 13 Jahre alt gewesen. Die Mutter und eine weitere Tochter im Alter von 17 Jahren überlebten.