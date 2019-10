Mit solchen Fällen muss sich die Polizei sicherlich auch nicht regelmäßig beschäftigen: Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Samstagabend und Montagvormittag in einen Supermarkt an der Rötestraße in Stuttgart eingebrochen. Dort stahlen sie neben Bargeld auch Fruchtsäfte sowie - und das ist außergewöhnlich - drei Tonnen Reis.

Polizei sucht die Reis-Diebe von Stuttgart

Da der Reis in verschieden schweren Säcken im Laden gelagert war, müssen die Täter zum Abtransport der tonnenschweren Beute ein größeres Fahrzeug verwendet haben.

Zeugen des Einbruchs werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier 3 Gutenbergstraße unter der Telefonnummer 0711-89903300 in Verbindung zu setzen.

