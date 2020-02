Wie die Polizei berichtet, war der Linienbus mit sieben Fahrgästen aus Kroatien in der Nacht auf Freitag in Richtung Stuttgart und Heilbronn unterwegs gewesen. Auf der B10 im Bereich Dornstadt/Tomerdingen herrschten zu diesem Zeitpunkt orkanartiger Sturm, und wegen der Schneefälle am Abend war es glatt auf den Straßen.

Sturm-Böe drückt Reisebus weg

Eine der Sturmböen war so stark, dass die den Bus nach rechts von der Fahrbahn abkam und auf die rechte Seite umkippte. Durch den heftigen Aufprall wurden der 48-jährige Fahrer des Busses und eine 53-jährige Passagierin schwer verletzt. Sechs weitere Insassen im Alter von 21 bis 61 Jahren wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte alle bei dem Unfall Verletzten in umliegende Krankenhäuser.

B10 nach Unfall bei Tomerdingen voll gesperrt

Die B10 musste über mehrere Stunden voll gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Zwei mobile Schwerlastkrane bargen den Bus. Die Bergung bei dichtem Schneetreiben dauerte mehrere Stunden lang.

Bei dem Unfall waren zahlreiche Kräfte im Einsatz:

Die Feuerwehr war mit insgesamt 15 Fahrzeugen und 60 Helfern vor Ort

Der Rettungsdienst war mit 6 Fahrzeugen, zwei Notärzten und 13 Sanitätern angerückt.

Von der Polizei waren mehrere Streifen der Polizeireviere Ulm-Mitte, Ulm-West und Geislingen an der Unfallstelle.

Der Verkehrsdienst Mühlhausen übernahm die Unfallaufnahme.

Nach ersten Schätzungen der Polizei entstand an dem Bus ein Schaden in Höhe von etwa 200.000 Euro. Die B10 wurde konnte erst in den frühen Morgenstunden wieder für den Verkehr freigegeben.