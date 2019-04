Am Dienstagmorgen ist es in der Ernst-Abbe-Straße in Ulm in einer Lagerhalle eines Entsorgungbetriebes zu einem Brand gekommen.

Polizei und Feuerwehr in Ulm im Einsatz

Gegen 6:30 Uhr gab die Polizei bekannt, dass das Feuer in der betreffenden Lagerhalle ausgebrochen sei. Die Feuerwehr sagte auf Anfrage, dass man seit etwa derselben Zeit vor Ort im Einsatz sei.

Ursache für Brand in Lagerhalle noch unklar

Genaueres zur Ursache des Brandes bei dem Entsorgungsbetrieb könne allerdings noch nicht gesagt werden.

Mehr Infos in Kürze.

