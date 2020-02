Nach Angaben der Polizei wurde der Brand gegen 19:36 Uhr am Donnerstagabend auf der Leitstelle gemeldet. Die Feuerwehr rückte in die Königsberger Straße in Bellenberg aus, um das Feuer zu löschen.

Die Flammen loderten nach Angaben eines Augenzeugen meterhoch in den Himmel. Da das zweistöckige Gebäude, in dem ehemals eine Wäscherei betrieben worden war, seit geraumer Zeit leer stand, waren keine Personen im Inneren durch das Feuer gefährdet. Schätzungsweise sei das Gebäude um die 100 Jahre alt.

Anwohner in Bellenberg sollen Türen und Fenster geschlossen halten

Nach kurzer Zeit habe der Dachstuhl vollständig in Flammen gestanden, das Feuer griff auch auf das Nebengebäude über.

Die Polizei wies Anwohner an, Fenster und Türen aufgrund der starken Rauchentwicklung geschlossen zu halten. Das brennende Gebäude befindet sich mitten in einem Wohngebiet in Bellenberg. Die Brandursache war zunächst unbekannt.