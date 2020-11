Behinderungen und Evakuierungen einstellen. Wie dasDornstadt auf dem Gelände der Zweiten Weltkrieg gefunden. Autofahrer auf der A8 und der B10 sowie Anwohner mussten sich in Dornstadt aufund Evakuierungen einstellen. Wie das Regierungspräsidium Stuttgart am Freitragmorgen auf Anfrage berichtet, wurde bereits am Donnerstagabend inauf dem Gelände der Firma Max Wild eine nicht detonierte, und mithin gefährliche US-Bombe aus demgefunden.

Sprengbombe. Arbeiter hatten den Blindgänger gegen 17 Uhr in einem Schutthaufen entdeckt, vermutlich war er zuvor auf einer Baustelle ausgegraben und dort unerkannt mit Schutt abgeladen worden. Nach Einschätzung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Baden-Württemberg handelte es sich um eine

US-Weltkriegsbombe in Dornstadt gefunden

Der Blindgänger war eine 250 Kilo-Bombe der US-Streitkräfte, die mechanische Zünder hat. Der Fundort befand sich den Angaben zufolge auf dem Gelände der Firma Wild, südlich der A8 hinter der Autobahnmeisterei Dornstadt und westlich der B10.

Sperrung der A8 und Evakuierung: Bomben-Blindgänger muss entschärft werden

Die Bombe musste noch am Freitag entschärft werden. Bereits ab 10 Uhr wurde das Gelände in einem Umkreis von rund 300 Metern um den Fundort gesperrt, wie die Polizei mitteilt. Davon betroffen war auch die nahe gelegene Autobahn A8. Sie wurde deshalb zwischen Ulm-West und Merklingen in beide Richtungen für die Dauer der Entschärfung voll gesperrt. Die Polizei richtete Umleitungen ein.

Bewohner in Dornstadt müssen ihre Häuser wegen Sprengbombe verlassen

Zehn Bewohner nahegelegener Häuser mussten sich in Sicherheit bringen. Die Gemeinde Dornstadt sorgte für eine vorübergehende Unterkunft. Auch die Firmen und Baustellen im Gefahrenbereich wurden geräumt.

Die Experten des Kampfmittelräumdienstes hatten bereits nach etwa 30 Minuten die Gefahr beseitigt und gaben Entwarnung. Gegen 12.40 Uhr durften die Bewohner in ihre Häuser zurück und die Polizei gab die Autobahn wieder frei.

Umleitung und Staus wegen Sperrung zwischen Ulm West und Merklingen

Es kam zu Behinderungen, an den Ausleitungen staute sich der Verkehr in beide Richtungen. Auch auf den Umleitungsstrecken führte die Sperrung zu Behinderungen.