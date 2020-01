Brutaler Angriff im Arbeitsamt in Rottweil: Ein Mann hat am Donnerstag gegen 11 Uhr im Jobcenter eine Mitarbeiterin mit einem Messer attackiert und dabei schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete der Angriff sich in einem oberen Stockwerk des durch das Jobcenter in Rottweil genutzten Bürohochhauses an der Steig 27. Es handelt sich um das so genannte „Telekom-Haus“. Der Bereich wurde abgeriegelt.

Messerstecher nach Angriff in Jobcenter festgenommen

Die Polizei wurde alarmiert, Beamte nahmen den mutmaßlichen Täter noch am Tatort fest, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Rettungsdienst versorgte das Opfer. Die schwer verletzte Frau wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Das Motiv für den Angriff des Kunden auf die Mitarbeiterin im Jobcenter ist noch unklar. Auch weitere Details zu dem Angriff, etwa zur Identität des Mannes oder seines Alters, konnte die Polizei noch nicht nennen. Der Tatverdächtige werde derzeit ebenso wie Zeugen des Vorfalls vernommen, hieß es. Das DRK war mit mehreren Einsatzfahrzeugen angerückt, die Polizei hat das Gelände abgesperrt.