Beim Lonsee/Amstetten hat sich am heutigen Dienstag, 11:20 Uhr, ein Unfall ereignet. Die Polizei teilt mit, dass sich zwischen Amstetten und Ettlenschieß ein Auto überschlagen hat und im Graben gelandet ist. In einer Senke am Waldrand sei die Straße glatt gewesen und die 21-jährige Fahrerin sei zu schnell unterwegs gewesen.

Junge Fahrerin ist schwer verletzt - Straße war gesperrt

Feuerwehrleute und der Rettungsdienst waren im Einsatz. Die Straße war nach Informationen der Polizei für eine Stunde komplett gesperrt. Sie teilt außerdem mit, dass die junge Frau schwer verletzt ist. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelte die Ursache des Unfalls. Sie schätzt den Totalschaden am BMW auf rund 2.000 Euro.