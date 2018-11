Schwäbisch Hall Gasflasche explodiert in Kofferraum - Mann wird schwer verletzt

Gasflasche explodiert in Kofferraum - Mann wird schwer verletzt

Schwäbisch Hall / Thumilan Selvakumaran

Glassplitter und Kunststofffetzen liegen in der Haller Straße in Hessental meterweit verteilt auf dem Boden. Abgerissene Fahrzeugteile hängen von der Karosserie. Im Kofferraum eines Fords explodierte am Freitagabend, 19.20 Uhr, eine Gasflasche. Zu diesem Zeitpunkt saß ein Senior auf dem Fahrersitz. Durch die gewaltige Wucht wurden Kofferraum und Türen aufgesprengt, der Wagen fing sofort Feuer. Der ältere Mann verletzte sich schwer, konnte aber durch beherztes Eingreifen von Anwohnern gerettet werden. Diese löschten auch den Brand mit Feuerlöschern, bevor die Haller Feuerwehr eintraf. Die Hintergründe zum Vorfall sind noch unbekannt. Die Polizei ermittelt.

Weitere Infos folgen.