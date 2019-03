Eine 34-Jährige wurde bei einem Unfall am Hilbenhof verletzt: Nach einer Unachtsamkeit fuhr sie in einen Holzstapel und eine Scheune.

Eine 34-Jährige wurde bei einem Unfall im Hilbenhof verletzt. Nach einer Unachtsamkeit auf der Straße kam sie von der Straße ab und fuhr in einen Holzhaufen und eine Scheune, teilte die Polizei mit. Auf ihrem Weg in Richtung Oberrot fuhr die Fahrerin auf das Bankett auf der rechten Seite der Straße. Als sie zurück auf die Fahrbahn lenken wollte, zog sie das Lenkrad zu weit. Sie fuhr quer über die Straße und weiter in den Holzhaufen und die dahinter stehende Scheune. Den Schaden am Wagen schätzt die Polizei auf 6000 Euro. Der Schaden an der Scheune und Geräten, die in der Scheune standen beträgt weitere 6000 Euro.