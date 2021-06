Am Samstagmittag gegen 12 Uhr hat sich am Reutlinger Ortsausgang ein Verkehrsunfall ereignet. Ersten Angaben zufolge ist die B28 in Fahrtrichtung Tübingen beim Gaskessel voll gesperrt. Ein Anhänger überschlug sich mitsamt aufgeladenem Pkw und kam an der Mittelleitplanke auf dem Dach zum Stehen.

Verletzte gibt es nach aktuellem Stand keine. Die Unfallaufnahme dauert derzeit noch an. Ersten Berichten nach staut sich der Verkehr bis an die Kreuzung beim AOK-Gebäude.

Das könnte dich auch interessieren: