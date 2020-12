Beim Automobilzulieferer Robert Bosch GmbH ist es am Donnerstagabend, den 17.12.2020, in einem Reutlinger Werk in der Tübinger Straße zu einer Betriebsstörung gekommen.

Bosch Reutlingen: Säureaustritt - Werkfeuerwehr im Einsatz

Gegen 18:30 Uhr wurde mitgeteilt, dass dort aus bislang unbekannter Ursache, Flusssäure in einer Halle ausgetreten sei. Entsprechende Detektoren meldeten dies unverzüglich und forderten die dortigen Mitarbeiter auf, das Gebäude zu verlassen. Die Werkfeuerwehr rückte zur Eindämmung der Säure aus. Zwei Arbeiter mussten durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden, da sie mit der Säure in Kontakt kamen, bei neun weiteren Arbeitern bestand der Verdacht, dass sie entsprechende Dämpfe eingeatmet hatten, weshalb diese vorsorglich zur weiteren Beobachtung in eine Klinik transportiert wurden. Die Arbeiter konnten am späten Abend alle wieder nach Hause entlassen werden.

Keine Gefahr für die Bevölkerung

Der Rettungsdienst war mit neun Fahrzeugen und einem Leitenden Notarzt vor Ort und die Berufsfeuerwehr Reutlingen mit einem Vertreter. Neben den hauptamtlichen Kräften des Rettungsdienstes waren auch die ehrenamtlichen Bereitschaften des Deutschen Roten Kreuzes und des Malteser Hilfsdienstes vor Ort. Ob und in welcher Höhe Sachschaden entstanden ist, kann derzeit noch nicht beziffert werden. Durch den Unfall war ein kleiner Teil der Produktion im Bosch-Werk (Tübinger Straße) betroffen, die ist mittlerweile wieder angelaufen. „Es sind keine Dämpfe nach außen abgegeben worden. „Es besteht und bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung“, so ein Bosch-Unternehmenssprecher noch am Abend.

Menschliches Versagen die Ursache?

Wie genau es zu dem Säureaustritt in der Halle kam, ist noch unklar. „Wir gehen davon aus, dass menschliches Versagen die vermutliche Ursache ist“, so der Unternehmenssprecher und ergänzt: „ Wir arbeiten eng mit den Behörden zusammen, um rasch die endgültige Unfallursache zu klären.“